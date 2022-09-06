Кулеба прирівняв переговори з Путіном до угоди з дияволом

Жодна з цих домовленостей, за його словами, не буде дотримана, інформує ZN.ua.

Кулеба прирівняв переговори з Путіном до угоди з дияволом
© Офіційний сайт Кремля

Намагання деяких політичних сил на заході просунути ідею угоди з президентом Росії Владіміром Путіним шляхом ігнорування інтересів України, це те ж саме, що й домовлятись із дияволом – ефективного результату не буде, заявив міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що Путін навмисне пішов на енергетичний шантаж Європи, аби зруйнувати добробут і стабільність кожної європейської родини.

«Ті, хто пропонує піддатися на шантаж, лише поглиблюють проблему. Умиротворення Путіна за рахунок України — це угода з дияволом, яка не принесе ані миру, ані стабільності», - додав він.

With his energy blackmail, Putin wants to ruin the stability and well-being of every household in Europe. Those who propose to give in are only inviting more trouble. Pacifying Putin by selling out Ukraine is a deal with the devil which will bring neither peace, nor stability.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 6, 2022


Ірина Знась, ZN.ua





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