Посольство України в Ізраїлі закликає утриматись від паломництва до Умані

Вірян просять помолитися за мир.

Паломники-хасиди повинні утриматися від паломництва до Умані на святкування єврейського нового року, яке цьогоріч припадає на період з 25 по 27 вересня, з міркувань безпеки. Відповідне звернення опублікувало на своїй сторінці у Facebook Посольство України в Ізраїлі.

«Коли на Україні не припиняється відлуння російських ворожих вибухів, ми повинні берегти себе. Будь ласка, уникайте приїзду в Умань на Рош га-Шана і моліться, щоб в Україну повернувся мир і благословенне паломництво було відновлено», - йдеться в повідомленні.


Ірина Знась, ZN.ua





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