Зеленський обговорив із Пелосі посилення тиску на Росію

Президент України Володимир Зеленський обговорив зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі подальше посилення тиску на Росію. Про це він повідомив у твіттері.
«Розпочав день теплою й плідною розмовою з Ненсі Пелосі. Висловив подяку Конгресу США та американському народу за потужну підтримку України в боротьбі з агресією РФ», - йдеться у публікації.
Зеленський також наголосив на важливості посилення тиску на Росію.
«Важливо посилювати тиск на державу-терориста для досягнення миру та наближення нашої спільної перемоги», - написав президент.
Розпочав день теплою й плідною розмовою зі @SpeakerPelosi. Висловив подяку Конгресу ?? та американському народу за потужну підтримку ?? в боротьбі з агресією РФ. Важливо посилювати тиск на державу-терориста для досягнення миру та наближення нашої спільної перемоги.