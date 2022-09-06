Зеленський обговорив із Пелосі посилення тиску на Росію

Президент також подякував США за підтримку України.

Зеленський обговорив із Пелосі посилення тиску на Росію
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський обговорив зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі подальше посилення тиску на Росію. Про це він повідомив у твіттері.

«Розпочав день теплою й плідною розмовою з Ненсі Пелосі. Висловив подяку Конгресу США та американському народу за потужну підтримку України в боротьбі з агресією РФ», - йдеться у публікації.

Зеленський також наголосив на важливості посилення тиску на Росію.

«Важливо посилювати тиск на державу-терориста для досягнення миру та наближення нашої спільної перемоги», - написав президент.

Розпочав день теплою й плідною розмовою зі @SpeakerPelosi. Висловив подяку Конгресу ?? та американському народу за потужну підтримку ?? в боротьбі з агресією РФ. Важливо посилювати тиск на державу-терориста для досягнення миру та наближення нашої спільної перемоги.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2022


Анастасія Гурін, ZN.ua





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