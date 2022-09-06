Росіяни на півдні "нищать" танки і БМП ЗСУ. Та є одне "але"

Росіяни заявили нещодавно, що окупаційні сили знищили БМП M2 Bradley та танки Leopard 2A4 на півдні України. Проте є одна проблема - такого озброєння у захисників взагалі немає.

"Випереджувальна брехня. Російські пропагандисти повідомляють про знищені БМП M2 Bradley та танки Leopard 2A4 на півдні України. Однак рішення надати Україні це обладнання не ухвалене", – сказано в повідомленні українського оборонного відомства на акаунті у Твіттер.