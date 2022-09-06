Росіяни на півдні "нищать" танки і БМП ЗСУ. Та є одне "але"

Кремлівських пропагандистів вже не вперше ловлять на подібному, але брехати вони не перестають, інформує ZN.ua.

Росіяни на півдні
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Росіяни заявили нещодавно, що окупаційні сили знищили БМП M2 Bradley та танки Leopard 2A4 на півдні України. Проте є одна проблема - такого озброєння у захисників взагалі немає.

"Випереджувальна брехня. Російські пропагандисти повідомляють про знищені БМП M2 Bradley та танки Leopard 2A4 на півдні України. Однак рішення надати Україні це обладнання не ухвалене", – сказано в повідомленні українського оборонного відомства на акаунті у Твіттер.

Anticipatory lies.
russian propagandists are reporting about destroyed M2 Bradley infantry fighting vehicles and Leopard 2A4 tanks in the south of Ukraine.
However, the decision to provide Ukraine with this equipment hasn’t been made.

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 5, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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