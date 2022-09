Росія зменшила вильоти БПЛА на півдні — намагається зберегти техніку

Впродовж 5 вересня на півдні України було зафіксовано 27 вильотів російських безпілотних літальних апаратів на західному березі Дніпра, порівняно з тим, що у серпні в середньому фіксували 50 вильотів щодня.

«Останніми роками російська доктрина надає все більш помітну роль БПЛА, зокрема для виявлення цілей для артилерійських ударів. БПЛА можуть бути вразливими як до кінетичних ефектів – коли їх безпосередньо збивають – так і до електронних перешкод», - зазначили у британській розвідці.

Аналітики зазначають, що на фоні бойових втрат цілком імовірно, що Росія намагається зберегти запаси БПЛА, проблеми з якими посилюються браком компонентів через міжнародні санкції.

Зокрема, 21 серпня українські військові повідомили про збиття трьох російських тактичних БПЛА «Орлан-10» лише за одну добу.

«Обмежена доступність розвідувальних БПЛА, ймовірно, погіршує тактичну обізнаність командирів і все більше заважає російським операція», - зазначили у розвідці.