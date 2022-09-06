Росія зменшила вильоти БПЛА на півдні — намагається зберегти техніку

Це є непрямим доказом дії санкцій у тому числі на російську армію, інформує ZN.ua.

Росія зменшила вильоти БПЛА на півдні — намагається зберегти техніку

Впродовж 5 вересня на півдні України було зафіксовано 27 вильотів російських безпілотних літальних апаратів на західному березі Дніпра, порівняно з тим, що у серпні в середньому фіксували 50 вильотів щодня.

«Останніми роками російська доктрина надає все більш помітну роль БПЛА, зокрема для виявлення цілей для артилерійських ударів. БПЛА можуть бути вразливими як до кінетичних ефектів – коли їх безпосередньо збивають – так і до електронних перешкод», - зазначили у британській розвідці.

Аналітики зазначають, що на фоні бойових втрат цілком імовірно, що Росія намагається зберегти запаси БПЛА, проблеми з якими посилюються браком компонентів через міжнародні санкції.

Зокрема, 21 серпня українські військові повідомили про збиття трьох російських тактичних БПЛА «Орлан-10» лише за одну добу.

«Обмежена доступність розвідувальних БПЛА, ймовірно, погіршує тактичну обізнаність командирів і все більше заважає російським операція», - зазначили у розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 September 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/wrTBURFCJR

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/gpVzBLzH7j

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) September 6, 2022

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Ірина Знась, ZN.ua





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