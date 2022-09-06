У Кремлі відреагували на перемогу Трасс: схоже, там незадоволені

Кроки Британії у Москві вважають "непередбачуваними" та "ірраціональними", інформує ZN.ua.

У Кремлі відреагували на перемогу Трасс: схоже, там незадоволені
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Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков відреагував на перемогу Ліз Трасс на виборах прем'єр-міністра Британії, спрогнозувавши можливе погіршення відносин між Лондоном та Москвою. Його виступ під час останнього брифінгу цитують росЗМІ.

"Нічого хорошого про нас вона не говорила. Більше того, можна сказати з жалем, що її заяви були агресивними на нашу адресу, недружніми та неконструктивними. Виходячи з цього можна припустити, що особливо нічого не зміниться в найближчій перспективі", - зазначив Пєсков.

Він додав, що не можна виключати навпаки погіршення відносин, назвавши кроки Британії "непередбачуваними" та "ірраціональними".

"Потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій", – підсумував Пєсков.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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