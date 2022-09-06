З початку року з Росії виїхали 419 тисяч людей
Це удвічі більше, ніж за аналогічний період у 2021 році, інформує
У першому півріччі 2022 року з РФ виїхало 419 тисяч людей. Про це свідчать дані Росстату,
В першому півріччі минулого року в Росії фіксувався міграційний приріст — у 114,2 тисячі осіб. Однак за аналогічний період 2022 року зафіксовано міграційне зменшення в 96,7 тисячі осіб.
Росстат повідомив, що до країн СНД виїхали 368 тисяч росіян, а повернулися 294 тисячі. Міграційний відтік становив 73 тисячі осіб на тлі приросту на 111 тисяч у 2021 році.
Також, за даними Росстату, до інших країн виїхали 50 тисяч людей, 27 тисяч повернулися — мінус 23 тисячі осіб проти приросту на 2,5 тисячі минулого року.
У Росстаті повідомили, що кількість людей, які виїхали з РФ збільшилася на 216,5 тисячі осіб, або в 2,1 раза, як за рахунок емігрантів до країн СНД — на 189 тисяч осіб, або в 2,1 раза, так і за рахунок громадян, які виїхали в інші країни — на 27,6 тисячі осіб, або у 2,2 раза.