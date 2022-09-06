З початку року з Росії виїхали 419 тисяч людей

У першому півріччі 2022 року з РФ виїхало 419 тисяч людей. Про це свідчать дані Росстату, повідомляє DW. Зазначається, що це вдвічі більше, ніж за той самий період минулого року, коли з РФ виїхали 202 тисячі людей.

В першому півріччі минулого року в Росії фіксувався міграційний приріст — у 114,2 тисячі осіб. Однак за аналогічний період 2022 року зафіксовано міграційне зменшення в 96,7 тисячі осіб.

Росстат повідомив, що до країн СНД виїхали 368 тисяч росіян, а повернулися 294 тисячі. Міграційний відтік становив 73 тисячі осіб на тлі приросту на 111 тисяч у 2021 році.

Також, за даними Росстату, до інших країн виїхали 50 тисяч людей, 27 тисяч повернулися — мінус 23 тисячі осіб проти приросту на 2,5 тисячі минулого року.