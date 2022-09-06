У ДПСУ заявили про посилення оборони північного кордону: чи пов'язано це з білоруською загрозою

Росія почала збільшувати кількість обстріл прикордонних з нею областей України, а саме Сумської та Чернігівської. Через це, аби не допустити повторного наступу окупантів, у Держприкордонслужбі прийняли рішення посилити оборону всього північного кордону нашої країни.

"Останнім часом ми фіксуємо збільшення обстрілів в Сумській області, але до неї ще додається Чернігівщина. В той же час сили оборони України і прикордонники посилюють ці напрямки для того, щоб не допустити повторного вторгнення підрозділів збройних сил Російської Федерації", - сказав він під час телемарафону , додаючи, що наразі не зафіксовано ударного угрупування противника, яке могло б розпочати нове вторгнення.

Кордон з Білоруссю також буде посилено, позаяк режим Аляксандра Лукашенка підтримує російську агресію з перших днів повномасштабного вторгнення. Демченко зауважив, що "цей напрямок дуже важливий".