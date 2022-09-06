У ДПСУ заявили про посилення оборони північного кордону: чи пов'язано це з білоруською загрозою
Там й далі не виключають ймовірності, що війська РБ долучаться до російських окупаційних сил у війні, інформує
Росія почала збільшувати кількість обстріл прикордонних з нею областей України, а саме Сумської та Чернігівської. Через це, аби не допустити повторного наступу окупантів, у Держприкордонслужбі прийняли рішення посилити оборону всього північного кордону нашої країни.
"Останнім часом ми фіксуємо збільшення обстрілів в Сумській області, але до неї ще додається Чернігівщина. В той же час сили оборони України і прикордонники посилюють ці напрямки для того, щоб не допустити повторного вторгнення підрозділів збройних сил Російської Федерації", - сказав він
Кордон з Білоруссю також буде посилено, позаяк режим Аляксандра Лукашенка підтримує російську агресію з перших днів повномасштабного вторгнення. Демченко зауважив, що "цей напрямок дуже важливий".
"Також кордон посилюється з Республікою Білорусь, адже ми розуміємо, що ця країна підтримує РФ у війні, розв’язаній проти України. І ніколи ні ЗСУ, ні прикордонники не виключали, що військові підрозділи цієї країни можуть долучитися до війни Росії", - зазначив він.