Війська РФ обстріляли дві громади з мінометів та артилерії в Сумській області

Російські окупаційні війська у вівторок, 6 вересня, обстріляли з артилерії та мінометів дві громади в Сумській області, заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Вночі та зранку ворог обстрілював території Білопільської та Шалигинської громад з мінометів та артилерії. На щастя, без людських втрат. У селі Волфине, що в Білопільській громаді, вибиті вікна та посічені стіни в будинках", - зазначив Живицький у Telegram.

Всього зафіксовано 36 "прильотів".