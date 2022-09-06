Війська РФ обстріляли дві громади з мінометів та артилерії в Сумській області

Всього зафіксовано 36 "прильотів".

Війська РФ обстріляли дві громади з мінометів та артилерії в Сумській області
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram

Російські окупаційні війська у вівторок, 6 вересня, обстріляли з артилерії та мінометів дві громади в Сумській області, заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Вночі та зранку ворог обстрілював території Білопільської та Шалигинської громад з мінометів та артилерії. На щастя, без людських втрат. У селі Волфине, що в Білопільській громаді, вибиті вікна та посічені стіни в будинках", - зазначив Живицький у Telegram.

Всього зафіксовано 36 "прильотів".


Анна Конюченко, ZN.ua





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