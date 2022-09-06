Новостей.COM ⇒
2022-09-06
Війська РФ обстріляли дві громади з мінометів та артилерії в Сумській області
Всього зафіксовано 36 "прильотів".
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram
Російські окупаційні війська у вівторок, 6 вересня, обстріляли з артилерії та мінометів дві громади в Сумській області, заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Вночі та зранку ворог обстрілював території Білопільської та Шалигинської громад з мінометів та артилерії. На щастя, без людських втрат. У селі Волфине, що в Білопільській громаді, вибиті вікна та посічені стіни в будинках", - зазначив Живицький у
Всього зафіксовано 36 "прильотів".
Анна Конюченко, ZN.ua