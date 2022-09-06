Шону Пенну та Бену Стіллеру заборонили в'їзд до РФ: як відреагували соцмережі

Американські актори Шон Пенн та Бен Стіллер, яких Володимир Зеленський нещодавно нагородив орденами "За заслуги" ІІІ ступеня, потрапили у "чорний список" РФ. Голівудським зіркам на постійній основі заборонено в'їжджати до країни-терориста.

Відповідна заява з'явилася на сайті МЗС Росії. Всього у списку опинилося 25 громадян США: зірки, чиновники, бізнесмени та співробітники неурядових організацій. "Ворожі дії американської влади, яка продовжує слідувати русофобським курсом, руйнуючи двосторонні зв'язки та нагнітаючи конфронтацію між Росією та США, й надалі отримуватимуть рішучу відсіч", - йдеться в офіційній заяві, інформує Апостроф.

Фото: instagram.com/benstiller, Getty Images

На сайті МЗС РФ говориться, що таке рішення було прийнято "в порядку заходів у відповідь на персональні санкції проти громадян росії, які постійно розширюються адміністрацією Дж.Байдена".

Користувачі соціальних мереж відреагували на заборону та висловилися з цього приводу. Вони висміяли рішення країни-агресорки, заявивши, що знаменитості "дуже спустошені та не переживуть таку втрату".

"Росія щойно заборонила Бену Стіллеру в'їзд до країни. Б**ть, ми навіть не казали, у тебе може бути Бен Стіллер. Він наш", "Вигнані з путінської Росії! Як вони будуть жити з цією втратою?", "Шон Пенн і Бен Стіллер були позбавлені права на отримання російської візи – російським МЗС. Без жартів, Сергій Лавров кращий комік, аніж Стіллер", "Чому не заборонили іншим? Я думаю, артисти повинні протистояти Путіну настільки, щоб їх також заборонили", "Я впевнений, що вони обидва дуже засмучені тим, що їх не запросили до Кремля на обід", "Вони, мабуть, спустошені після такої новини".

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Нагадаємо, Шон Пенн та Бен Стіллер активно підтримують нашу країну у боротьбі з російським агресором. Так, Пенн працює над документальним фільмом про війну в Україні, яку розпочала Росія. На початку липня знаменитість ще раз приїжджав сюди, аби на власні очі побачити, що чинять загарбники на українській землі. Тоді режисер відвідав Київ, Бучу, Ірпінь та Дніпро.

Бен Стіллер приїжджав до України у червні. Він зустрівся із біженцями у Львові, після цього побував у Макарові та Ірпені, а потім поспілкувався з Володимиром Зеленським.


Любов Блажко, Апостроф





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