Експерт: Те, що війна триватиме до літа — найпесимістичніший варіант, але є й кращий сценарій

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував одне з найважчих питань - коли закінчиться війна проти України. Він розповів, що є два варіанти - найпесимістичніший, який полягає в тому, що бойові дії закінчаться влітку наступного року, і більш оптимістичний - на початку весни.

Спершу він пояснив , чому найгірший варіант - це саме літо: "Бо зброя йде дуже повільно. Сьогодні ми проводимо деякі контрнаступальні дії, але не можемо почати великий контрнаступ, оскільки не вистачає озброєння. Те, що нам постачають, це не ті об'єми, які потрібні для створення нової армії, яка провела б контрнаступальну операцію та вибити противника до кордонів 1991 року".

Як аргумент, він згадав й прогноз Інституту вивчення війни США , який полягає в тому, що звільнення Херсонщини може зайняти не тижні, а місяці.

Експерт зауважив, що було б чудово, якби ЗСУ почали масштабний контрнаступ до зими. Якщо з 1 жовтня запрацює ленд-ліз, то з листопада Генштаб вже створить бригади для контрнаступу.

Інший сценарій - більш оптимістичний. Він буде, якщо Україна отримуватиме зброю швидше, а оборона РФ виявиться слабшою, ніж здається зараз. Тоді все може закінчитися до весни 2023 року.