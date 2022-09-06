Експерт: Те, що війна триватиме до літа — найпесимістичніший варіант, але є й кращий сценарій
Ба більше, є навіть "прогноз щастя" - це кончина Путіна, яка матиме невідворотні наслідки для військ РФ на полі бою, інформує
Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував одне з найважчих питань - коли закінчиться війна проти України. Він розповів, що є два варіанти - найпесимістичніший, який полягає в тому, що бойові дії закінчаться влітку наступного року, і більш оптимістичний - на початку весни.
Спершу
Як аргумент, він згадав й прогноз Інституту вивчення війни США, який полягає в тому, що звільнення Херсонщини може зайняти не тижні, а місяці.
Експерт зауважив, що було б чудово, якби ЗСУ почали масштабний контрнаступ до зими. Якщо з 1 жовтня запрацює ленд-ліз, то з листопада Генштаб вже створить бригади для контрнаступу.
Інший сценарій - більш оптимістичний. Він буде, якщо Україна отримуватиме зброю швидше, а оборона РФ виявиться слабшою, ніж здається зараз. Тоді все може закінчитися до весни 2023 року.
"Ну, і прогноз щастя - я його так назвав, але вважаю, звісно, найнереальнішим на сьогодні. Прогноз щастя - це якщо з Путіним щось трапиться і в РФ станеться зміна політичного режиму. Тоді є шанс, що війна закінчиться за лічені дні. Армія буде деморалізована, нове керівництво може віддати наказ про виведення військ. Точніше на припинення вогню, але ми гнатимемо їх до кордонів. Тому я кажу, що це прогноз щастя", - сказав Жданов.