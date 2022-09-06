Ракетний удар по Кривому Рогу: окупанти влучили в нафтобазу

У результаті ракетного удару росіян по Кривому Рогу на нафтобазі виникла пожежа, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Чи є постраждалі поки невідомо.

«У нас ракетний удар по Кривому Рогу. Сильна пожежа на нафтобазі. На місці працюють вогнеборці та пожежний потяг», - повідомив Резніченко.

Він додав, що масштаби руйнацій та дані про постраждалих з’ясовуються.

Раніше ракетні удари по місту підтвердив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул.