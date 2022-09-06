За добу на Харківщині війська РФ вбили трьох людей — голова ОВА

Минулої доби війська Росії обстріляли три райони Харківської області, загарбники вбили трьох мирних жителів. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Харківщина. 6 вересня. Цієї ночі ворог вкотре завдав по Харкову ракетного удару. В Індустріальному районі пошкоджено 2-поверхову будівлю та зруйновано приватний житловий будинок, в якому перебувала 73-річна жінка. На жаль, вона загинула», - йдеться у повідомленні.

Також голова ОВА повідомив, що війська РФ протягом минулої доби обстрілювали Харківський, Богодухівський та Лозівський райони області. Внаслідок ворожих атак пошкоджені житлові будинки та господарські споруди, крім того, сталися пожежі.

У Золочеві від ударів РФ загинули двоє чоловіків 39 та 52 років. Загарбники обстріляли сім житлових будинків.

Також Синєгубов повідомив, що на лінії зіткнення тривають бойові дії. Загарбники не припиняють обстрілювати позиції ЗСУ.

Зокрема, біля населених пунктів Байрак і Асіївка війська РФ завдали авіаційних ударів. За словами голови ОВА, війська РФ розміщують особовий склад і техніку у дитсадках та храмах, а також використовують Святотроїцький храм у Малій Комишувасі як шпиталь.

«Наші захисники міцно тримають свої позиції, не дають ворогові просунутися вперед та завдають йому відчутних втрат», - додав Синєгубов.