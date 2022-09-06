Нестача зброї змушує Росію купувати ракети та артилерію в Північної Кореї – американська розвідка
На тлі санкцій, РФ змушена звертатися за допомогою до інших "підсанкційних" країн, інформує
Впроваджені проти Російської Федерації санкції значно ускладнюють виробництво високоточної зброї та інших видів техніки, які потребують західних комплектуючих. І аби розв'язувати наявну проблему з нестачею певних видів озброєння, країна - агресор вдалася до послуг одного з нечисленних союзників - КНДР. З посиланням на анонімні джерела в американській розвідці,
Повномасштабна війна РФ проти України триває вже понад пів року і за цей час, окупаційні війська зазнали значних втрат не лише у живій силі, але й у техніці. Щобільше, через постійні інтенсивні обстріли українських територій, запаси високоточних ракет потроху закінчуються. А через експортний контроль та санкції «російські збройні сили продовжують страждати від гострої нестачі зброї та боєприпасів».