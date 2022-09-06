Нестача зброї змушує Росію купувати ракети та артилерію в Північної Кореї – американська розвідка

На тлі санкцій, РФ змушена звертатися за допомогою до інших "підсанкційних" країн, інформує ZN.ua.

Нестача зброї змушує Росію купувати ракети та артилерію в Північної Кореї – американська розвідка

Впроваджені проти Російської Федерації санкції значно ускладнюють виробництво високоточної зброї та інших видів техніки, які потребують західних комплектуючих. І аби розв'язувати наявну проблему з нестачею певних видів озброєння, країна - агресор вдалася до послуг одного з нечисленних союзників - КНДР. З посиланням на анонімні джерела в американській розвідці, The Guardian та NYT повідомляють, що Росія купує ракети та артилерію в Північної Кореї.

Повномасштабна війна РФ проти України триває вже понад пів року і за цей час, окупаційні війська зазнали значних втрат не лише у живій силі, але й у техніці. Щобільше, через постійні інтенсивні обстріли українських територій, запаси високоточних ракет потроху закінчуються. А через експортний контроль та санкції «російські збройні сили продовжують страждати від гострої нестачі зброї та боєприпасів».


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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