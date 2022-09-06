На окупованій території Луганщини примусово мобілізованих працівників підприємств замінюють вахтовиками з РФ — Гайдай

На підприємствах та шахтах тимчасово окупованої території Луганщини примусово мобілізованих чоловіків-працівників замінюють вахтовиками із РФ . Жителів області, які потрапили в полон ЗСУ, окупаційна «влада» не планує обмінювати. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Полонених бойовиків «ЛНР» росіяни не хочуть обмінювати, на численні чоловічі вакансії на промислових підприємствах Луганщини набирають вахтовиків з РФ », - написав Гайдай.

Він підкреслив, що у чоловіків з незаконного збройного формування «ЛНР» майже немає вибору: переховуватися до деокупації території, або йти на загибель.

Нещодавно повідомлялося про складну ситуацію на шахті «Довжанська-Капітальна», де загарбники примусово мобілізували понад 400 чоловіків, а на їхні місця набрали жінок та пенсіонерів.

«Під тінь «большого брата» потрапив і славнозвісний металургійний комбінат в Алчевську. Примусова мобілізація торкнулась навіть тих, в кого була бронь», - повідомив голова ОВА.

Він підкреслив, що для окупантів не має значення те, чи зможе працювати виробництво у майбутньому без втрачених спеціалістів, для них головне завдання — виконати план військкомату.

«Чоловіки, які ще залишаються в місті, розуміють, що влаштуватися на АМК – це одразу за першою зарплатою отримати повістку. Тому й не йдуть», - заявив Гайдай.

За словами голови ОВА, на металургійному комбінаті працюють чоловіки з Росії. Вони вже сказали, що не будуть перебувати в місті постійно. І з часом вахтовиків змінять інші росіяни.

«Живі, бо місцеві військові їх також затримують на вулиці задля мобілізації, але потім вибачаються і відпускають. Бо не можна, вмирати потрібно місцевим», - написав Гайдай.

Також голова ОВА повідомив, що в Луганську знаходиться велика кількість вбитих бойовиків, яких важко упізнати.

«Серед родичів військовослужбовців так званої «народної міліції» проводять відбір генетичного матеріалу для подальшої ідентифікації загиблих. Важче повернутися тим живим, які потрапили в полон. Як кажуть дружини, Росія кинула їх чоловіків в українському полоні і не хоче обмінювати. Обмінюють лише полонених росіян, а мобілізовані з Донбасу нікому не потрібні», - повідомив голова ОВА, додавши, що єдина можливість для жінок бойовиків з незаконного збройного формування «ЛНР» побачити свого чоловіка — деокупація.