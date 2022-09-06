На окупованій території Луганщини примусово мобілізованих працівників підприємств замінюють вахтовиками з РФ — Гайдай
Для окупантів неважливо, чи зможе працювати виробництво у майбутньому, вони намагаються виконати план військкомату, інформує
На підприємствах та шахтах тимчасово окупованої території Луганщини примусово мобілізованих чоловіків-працівників замінюють вахтовиками із РФ. Жителів області, які потрапили в полон ЗСУ, окупаційна «влада» не планує обмінювати. Про це
«Полонених бойовиків «ЛНР» росіяни не хочуть обмінювати, на численні чоловічі вакансії на промислових підприємствах Луганщини набирають вахтовиків з РФ», - написав Гайдай.
Він підкреслив, що у чоловіків з незаконного збройного формування «ЛНР» майже немає вибору: переховуватися до деокупації території, або йти на загибель.
Нещодавно повідомлялося про складну ситуацію на шахті «Довжанська-Капітальна», де загарбники примусово мобілізували понад 400 чоловіків, а на їхні місця набрали жінок та пенсіонерів.
«Під тінь «большого брата» потрапив і славнозвісний металургійний комбінат в Алчевську. Примусова мобілізація торкнулась навіть тих, в кого була бронь», - повідомив голова ОВА.
Він підкреслив, що для окупантів не має значення те, чи зможе працювати виробництво у майбутньому без втрачених спеціалістів, для них головне завдання — виконати план військкомату.
«Чоловіки, які ще залишаються в місті, розуміють, що влаштуватися на АМК – це одразу за першою зарплатою отримати повістку. Тому й не йдуть», - заявив Гайдай.
За словами голови ОВА, на металургійному комбінаті працюють чоловіки з Росії. Вони вже сказали, що не будуть перебувати в місті постійно. І з часом вахтовиків змінять інші росіяни.
«Живі, бо місцеві військові їх також затримують на вулиці задля мобілізації, але потім вибачаються і відпускають. Бо не можна, вмирати потрібно місцевим», -
Також голова ОВА повідомив, що в Луганську знаходиться велика кількість вбитих бойовиків, яких важко упізнати.
«Серед родичів військовослужбовців так званої «народної міліції» проводять відбір генетичного матеріалу для подальшої ідентифікації загиблих. Важче повернутися тим живим, які потрапили в полон. Як кажуть дружини, Росія кинула їх чоловіків в українському полоні і не хоче обмінювати. Обмінюють лише полонених росіян, а мобілізовані з Донбасу нікому не потрібні», - повідомив голова ОВА, додавши, що єдина можливість для жінок бойовиків з незаконного збройного формування «ЛНР» побачити свого чоловіка — деокупація.