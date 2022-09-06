Зеленський і Макрон обговорили ситуацію на ЗАЕС, де не вщухають обстріли

Президент розповів, на яку небезпеку наражають окупанти світ, інформує ZN.ua.

Зеленський і Макрон обговорили ситуацію на ЗАЕС, де не вщухають обстріли
© Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Емануелем Макроном ситуацію на ЗАЕС. Про це президент розповів у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, перемовини із Макроном тривали понад 1,5 години і були дуже змістовними.

"Говорив з президентом Франції Емануелем Макроном понад 1,5 години, це були дуже змістовні переговори. Передусім про ситуацію на фронті. про обронну підтримку України. Я вдячний пану президенту та усьому народу Франції за незмінне прагнення захистити наші спільні європейські цінності, нашу спільну об'єднану Європу. Окремо й дуже детально зупинились на ситуації на ЗАЕС. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на станцію", - зазначив президент.

Зеленський повідомив, що завтра місія МАГАТЕ надасть результати свого візиту на ЗАЕС. Разом з тим президент зазначив, що і після візиту місії Росія не припиняє обстріляювати станцію, через що ЗАЕС опинилась за крок від радіаційної катастрофи.

"Вважаю той факт, що Росія робить це саме зараз, саме напередодні висновків МАГАТЕ дуже красномновним. Обстріл території ЗАЕС означає, що державі-терористу всеодно, що скаже МАГАТЕ, її не хвилює, що вирішить міжнародна спільнота. Росія зацікавлена тільки в тому, щоб ситуація залишилась найгіршою і найдовше. Це можна виправити лише посиленням санкцій. Тільки офіційним визнанням Росії державою-терористом на усіх рівнях. Україна має дуже чітку, прозору і чесну позицію, поки ми контролювали станцію, там не було жодної загрози радіаційної катастрофи. Як тільки прийшла Росія - одразу став можливим найгірший сценарій, який тільки можна уявити. На це потрібна міжнародна реакція - від ООН до кожної простої, нормальної держави", - наголосив президент.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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