Зеленський і Макрон обговорили ситуацію на ЗАЕС, де не вщухають обстріли

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Емануелем Макроном ситуацію на ЗАЕС. Про це президент розповів у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, перемовини із Макроном тривали понад 1,5 години і були дуже змістовними.

"Говорив з президентом Франції Емануелем Макроном понад 1,5 години, це були дуже змістовні переговори. Передусім про ситуацію на фронті. про обронну підтримку України. Я вдячний пану президенту та усьому народу Франції за незмінне прагнення захистити наші спільні європейські цінності, нашу спільну об'єднану Європу. Окремо й дуже детально зупинились на ситуації на ЗАЕС. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на станцію", - зазначив президент.

Зеленський повідомив, що завтра місія МАГАТЕ надасть результати свого візиту на ЗАЕС. Разом з тим президент зазначив, що і після візиту місії Росія не припиняє обстріляювати станцію, через що ЗАЕС опинилась за крок від радіаційної катастрофи.