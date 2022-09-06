Макрон закликає Францію скоротити споживання енергії на 10%

Президент Франції Еммануель Макрон закликає до різкого скорочення споживання енергії в країні на 10% у найближчі тижні та місяці, щоб уникнути ризику відключень цієї зими на тлі напруженості з Росією через її війну проти України. Про це повідомляє AP .

Макрон попередив, що в найближчі місяці, можливо, доведеться розглянути можливість примусової економії енергії, якщо добровільних зусиль буде недостатньо. Він сказав, що плани нормування використання енергії готуються «на випадок», якщо вони знадобляться, і що «скорочення відбуватимуться в крайньому разі».

«Найкраща енергія — це та, яку ми не споживаємо», — сказав він на прес-конференції, де також закликав французькі підприємства та домогосподарства економити енергію.

Франція є однією з багатьох європейських країн, які зіштовхнулися з проблемою різкого зростання цін на енергоносії. Головний трубопровід, що транспортує газ РФ до Німеччини, залишається закритим, а президент Європейської комісії каже, що ринок електроенергії ЄС «більше не працює» на тлі побічних ефектів війни Росії проти України.

Макрон не пояснив, як ціль 10% енергозбереження буде контролюватися чи вимірюватися. Багато будинків у Франції уже скорочують використання газу та електроенергії через зростання цін, але не всі прислухаються до заклику Макрона. Минулого тижня прем’єр-міністр Франції підняв питанням двогодинного відключення електроенергії в домогосподарствах взимку, якщо рішення не буде знайдено.

Виступаючи в понеділок після відеоконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, Макрон оголосив про план збільшення поставок газу до Німеччини з Франції, щоб компенсувати падіння поставок російського газу. Макрон також повідомив, що Німеччина продовжить постачати електроенергію до Франції, щоб компенсувати дефіцит.

Лідери провели розмову перед екстреною зустріччю міністрів енергетики країн ЄС, які планують обговорити, як континент може координувати дії, щоб забезпечити опалення цієї зими, якщо Росія припинить постачання газу.

Макрон сказав, що Франція та Німеччина підтримують ідею вимагати від енергетичних компаній, які отримують великі прибутки на нещодавніх стрибках цін на газ і нафту, зробити «внесок» у державну скарбницю.

Французькі активісти та опозиційні політики останніми днями закликають запровадити податок на нафтогазові компанії, які отримують «надприбутки» на тлі енергетичної кризи в Європі.

Макрон також висловився за обмеження ціни на російський газ, що підтримують інші лідери ЄС.