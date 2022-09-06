Втікаючи, окупанти забули танк: нові фото та відео звільненого Високопілля

У неділю, 4 вересня, Збройні Сили України звільнили селище Високопілля в Херсонській області від російських окупантів. Багато хто з них потрапив у полон, а ті, кому вдалося втекти, кинули все - починаючи від власних капців і закінчуючи танком.

Момент підняття українського прапора над будинком сільської ради у звільненому Високопілля опублікував у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Апостроф.


Також сайт "Міст" опублікував фото Високопілля: воно було в окупації півроку, і росіяни всюди залишили свої "сліди". Людей на вулицях селища небагато – багато хто виїхав, але ті, хто залишився, радіють звільненню.

Військові проводять розмінування, а правоохоронці почали документувати злочини окупантів. Багато будинків пошкоджено, на узбіччях та дорогах стоять розбиті цивільні машини та навіть невелика сільгосптехніка.

Telegram-канал "Свої Кривий Ріг" опублікував відео кинутих ворожих позицій. Окупанти бігли в страшному поспіху, покинувши все.

Увага! У відео є нецензурна лексика



Олена Руденко, Апостроф





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