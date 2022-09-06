Морального конфлікту немає: Індія розмірковує чи підтримувати обмеження цін на російську нафту
Індійський міністр відчуває відповідальність лише перед своїми споживачами, тому пропозицію країн G7 буде ретельно зважувати та враховувати економічну доцільність, інформує
Нещодавно міністри фінансів країн "великої сімки" домовилися все ж таки ввести обмеження цін на російську нафту та закликали Індію та Китай доєднатися до ініціативи. Проте чи підтримають ці країни пропозицію поки не відомо. Під час виставки Gastech 2022 у Мілані, Міністр нафти та газу Індії Хардіп Сінгх Пурі пролив світло на позицію уряду стосовно даного питання, повідомляє
«Є багато розмов через велику кількість факторів» - заявив міністр.
На його думку, світова економіка все ще пристосовується до впливу пандемії COVID-19 та повномасштабного вторгнення Росії в України. Тому розглядаючи пропозицію обмеження цін на російську нафту Індія зважить всі "за" та "проти": які країни підтримають ініціативу та якими можуть бути наслідки цього кроку для енергетичних ринків.