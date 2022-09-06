Морального конфлікту немає: Індія розмірковує чи підтримувати обмеження цін на російську нафту

Нещодавно міністри фінансів країн "великої сімки" домовилися все ж таки ввести обмеження цін на російську нафту та закликали Індію та Китай доєднатися до ініціативи. Проте чи підтримають ці країни пропозицію поки не відомо. Під час виставки Gastech 2022 у Мілані, Міністр нафти та газу Індії Хардіп Сінгх Пурі пролив світло на позицію уряду стосовно даного питання, повідомляє CNBC .

«Є багато розмов через велику кількість факторів» - заявив міністр.

На його думку, світова економіка все ще пристосовується до впливу пандемії COVID-19 та повномасштабного вторгнення Росії в України. Тому розглядаючи пропозицію обмеження цін на російську нафту Індія зважить всі "за" та "проти": які країни підтримають ініціативу та якими можуть бути наслідки цього кроку для енергетичних ринків.