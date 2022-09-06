Росія погрожує Європі новим льодовиковим періодом

Розкол серед європейських держав – саме те, чого прагне Кремль, інформує ZN.ua.

Росія погрожує Європі новим льодовиковим періодом

У Росії вирішили «підсилити» ефект від зупинки прокачування газу газопроводом «Північний потік» пропагандистським роликом, в якому погрожують Європі холодною зимою без російського газу.

Ролик під назвою «А зима буде велика» опублікував російський газовий монополіст «Газпром».

На початку відео співробітник компанії перекриває газ, після чого настає льодовиковий період, що накриває різні міста Європи. У фіналі ролика над білою пустелею височіє заіндевілий шпиль, а закадровий голос співає слова з однойменної пісні Юрія Візбора: «Тільки сутінки та сніг».

Газовий шантажист свідомо маніпулює: Росія – не єдиний постачальник газу. Москва роками працювала над тим, щоб стати основним постачальником газу на європейський ринок і пошук нових постачальників займе час. Зима буде складною, проте замерзання Європі точно не загрожує.

Багато експертів закликають уряди не піддаватися шантажу Кремля і не послаблювати санкції проти агресора. Розкол серед європейських держав – саме те, чого прагне РФ.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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