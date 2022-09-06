Кадиров передумав йти з посади — хоче побити рекорд

Глава Чечні Рамзан Кадиров, який раніше заявив про намір піти зі своєї посади у «безстрокову відпустку», продовжить і надалі керувати республікою. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

За словами Кадирова, він передумав йти з посади, на якій перебуває вже 15 років, після того, як дізнався, що є чиновники, які керують регіонами понад 25 років. Тож він вирішив «побити рекорд».

«Рекорд, як з'ясовується, становить 27 років. Тому тепер я вирішив піти на побиття чинного рекорду. Подивимося, може я обійду цей показник», — заявив він, фактично спростовуючи свою попередню заяву.

Очільник Чечні відмовився навіть від короткотривалої відпустки, заявивши, що відпочинок «не на часі».

«Я й раніше казав, що у цей відповідальний час, коли наша країна бореться зі світовим сатанізмом на Донбасі, не можна йти у відпустку ні владі регіонів, ні військовослужбовцям усіх рангів», — написав він.