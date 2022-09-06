Кадиров передумав йти з посади — хоче побити рекорд

Вочевидь, після розмови з Кремлем, очільник Чечні відмовився навіть від короткотривалої відпустки, інформує ZN.ua.

Кадиров передумав йти з посади — хоче побити рекорд
© Русская служба Би-би-си

Глава Чечні Рамзан Кадиров, який раніше заявив про намір піти зі своєї посади у «безстрокову відпустку», продовжить і надалі керувати республікою. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

За словами Кадирова, він передумав йти з посади, на якій перебуває вже 15 років, після того, як дізнався, що є чиновники, які керують регіонами понад 25 років. Тож він вирішив «побити рекорд».

«Рекорд, як з'ясовується, становить 27 років. Тому тепер я вирішив піти на побиття чинного рекорду. Подивимося, може я обійду цей показник», — заявив він, фактично спростовуючи свою попередню заяву.

Очільник Чечні відмовився навіть від короткотривалої відпустки, заявивши, що відпочинок «не на часі».

«Я й раніше казав, що у цей відповідальний час, коли наша країна бореться зі світовим сатанізмом на Донбасі, не можна йти у відпустку ні владі регіонів, ні військовослужбовцям усіх рангів», — написав він.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
Блок рекламы


Похожие новости
WP: Ліз Трасс хоче бути новою Тетчер, але може стати більше схожою на МеркельWP: Ліз Трасс хоче бути новою Тетчер, але може стати більше схожою на Меркель
НАЗК хоче накласти санкції на грузинського олігарха та ще 11 осібНАЗК хоче накласти санкції на грузинського олігарха та ще 11 осіб
Пріті Патель йде з посади міністра внутрішніх справ Великої Британії після обрання Ліз Трасс прем'єр-міністромПріті Патель йде з посади міністра внутрішніх справ Великої Британії після обрання Ліз Трасс прем'єр-міністром
У Кремлі прокоментували бажання Кадирова піти у відставкуУ Кремлі прокоментували бажання Кадирова піти у відставку
Німеччина хоче спростити прийом на ПМП кваліфікованих мігрантівНімеччина хоче спростити прийом на ПМП кваліфікованих мігрантів
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
Кадиров може очолити Росгвардію замість Золотова – ЗМІКадиров може очолити Росгвардію замість Золотова – ЗМІ
Літав на літаку Медведчука і "відбілював" Кадирова: як швейцарський журналіст Арно Беда шкодив УкраїніЛітав на літаку Медведчука і "відбілював" Кадирова: як швейцарський журналіст Арно Беда шкодив Україні
У Херсоні знищили гуртожиток, до якого заселили кадировців: з'явилися кадри руйнуваньУ Херсоні знищили гуртожиток, до якого заселили кадировців: з'явилися кадри руйнувань
Суміщають посади, самі себе оцінюють та виписують собі премії: НАЗК склало сім протоколів на чиновниківСуміщають посади, самі себе оцінюють та виписують собі премії: НАЗК склало сім протоколів на чиновників
Последние новости
Подгружаем последние новости