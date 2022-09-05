У "Енергоатомі повідомили, чи є ризик аварії на ЗАЕС

У компанії зазначили, яка ситуація вважається аварійною, інформує ZN.ua.

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На Запорізькій АЕС ситуація не аварійна, незважаючи на те, що відбулась зупинка подачі електроенергії з 6 енергоблоку. Нині він працює на охолодження. Про це наголосили у НАЕК "Енергоатом".

"Зупинилася подача електроенергії на українську електромережу із шостого енергоблоку. Сам енергоблок поки що працює. Він працює на охолодження від інших енергоблоків. Ситуація поки не є аварійною", - зазначили у компанії, додавши, що аварійною вважається ситуація, коли станція живиться від генераторів.

За даними "Енергоатома", 5 вересня 2022 року, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з`єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України. Як наслідок – був розвантажений та відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС.

Раніше були пошкоджені та відключені лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, 330 кВ ЗаТЕС – Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Мелітополь. Також пошкоджений автотрансформатор (АТ) 750/330 кВ ЗАЕС.

Також зазначаэться, що четверо із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції. Очікується, що два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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