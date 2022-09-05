Newsweek: Ветеран США пояснив, чому український наступ на Херсон буде «дуже кривавим»
Американський військовий, який тренує українських солдатів, переконаний, що українцям доведеться змінити ставлення до великих втрат, інформує
Україна тільки почала свою операцію, націлену витіснити російські окупаційні війська з півдня країни. Але американський ветеран, який тренує українських військових, попереджає, що ці зусилля будуть дуже дорого коштувати обом арміям.
Еріку, який відмовився називати своє повне ім’я з міркувань безпеки, 26 років. Він ветеран сил спеціальних операцій США. Він добровільно приєднався до групи «Моцарт», засновану полковником Корпусу морської піхоти Енді Мілбурном. Група тренує українських солдатів і бере участь у гуманітарних місіях по всій країні, охопленій війною, - пише
Ерік і його колеги готували українські сили, які беруть участь в наступальних операціях в Херсонській області. За його словами, операція вимагає «змін в мисленні, а також стійкість до великих втрат».
«Україна з багатьох точок зору була в обороні. Коли ти в обороні, умови для перемоги більше на твоєму боці, ніж того, від кого доводиться захищатись. Тому потрібна зміна мислення», - пояснив американський ветеран.
Для кожної фази війни, яку Росія розв’язала проти України, визначальними були умови на місцевості. Ранні російські спроби атакувати Київ загрузли в густих лісах і болотах на півночі від столиці. На сході і півдні українські і російські війська ведуть протистояння в степах, усіяних населеними пунктами. Повернення контролю над Херсоном і іншими містами на півдні України, такими як Мелітополь, вимагає, щоб українські сили «вибили» росіян з міських районів.
«Битви в містах дуже криваві. Вони супроводжуються великою кількістю втрат. І не важливо, на скільки добре ти підготовлений», - сказав Ерік.