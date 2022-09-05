Newsweek: Ветеран США пояснив, чому український наступ на Херсон буде «дуже кривавим»

Американський військовий, який тренує українських солдатів, переконаний, що українцям доведеться змінити ставлення до великих втрат, інформує ZN.ua.

Newsweek: Ветеран США пояснив, чому український наступ на Херсон буде «дуже кривавим»
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Україна тільки почала свою операцію, націлену витіснити російські окупаційні війська з півдня країни. Але американський ветеран, який тренує українських військових, попереджає, що ці зусилля будуть дуже дорого коштувати обом арміям.

Еріку, який відмовився називати своє повне ім’я з міркувань безпеки, 26 років. Він ветеран сил спеціальних операцій США. Він добровільно приєднався до групи «Моцарт», засновану полковником Корпусу морської піхоти Енді Мілбурном. Група тренує українських солдатів і бере участь у гуманітарних місіях по всій країні, охопленій війною, - пише Newsweek.

Ерік і його колеги готували українські сили, які беруть участь в наступальних операціях в Херсонській області. За його словами, операція вимагає «змін в мисленні, а також стійкість до великих втрат».

«Україна з багатьох точок зору була в обороні. Коли ти в обороні, умови для перемоги більше на твоєму боці, ніж того, від кого доводиться захищатись. Тому потрібна зміна мислення», - пояснив американський ветеран.

Для кожної фази війни, яку Росія розв’язала проти України, визначальними були умови на місцевості. Ранні російські спроби атакувати Київ загрузли в густих лісах і болотах на півночі від столиці. На сході і півдні українські і російські війська ведуть протистояння в степах, усіяних населеними пунктами. Повернення контролю над Херсоном і іншими містами на півдні України, такими як Мелітополь, вимагає, щоб українські сили «вибили» росіян з міських районів.

«Битви в містах дуже криваві. Вони супроводжуються великою кількістю втрат. І не важливо, на скільки добре ти підготовлений», - сказав Ерік.


Лесь Димань, ZN.ua





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