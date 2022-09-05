У окупантів на Миколаївщині знову гаряче: фото "бавовни" на військовій базі

Українські захисники вдарили по військовому об'єкту у тимчасово окупованій російськими військами Снігурівці Миколаївської області. Зафіксовано "прильот" по військовій базі, інформує Апостроф.

Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на інформацію місцевих пабліків.

На опублікованому фото місцевих Telegram-каналів видно, як вдалечині здіймається густий дим.

Наразі невідомі деталі, зокрема, чи є постраждалі внаслідок обстрілу.

"В Снігурівці "прильот" по базі росіян", - йдеться у повідомленні.

Раніше глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що в Снігурівці зараз проживають переважно літні люди. Вони не хочуть і не можуть виїжджати, а тим більше щось міняти. І якщо окупанти затіють там "референдум", то голосувати прийде близько ста осіб.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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