Окупанти змушують мешканців Маріуполя виживати, риючись у смітниках: фото

Люди похилого віку, які втратили документи, змушені буквально жити сміттям у окупованому росіянами багатостраждальному Маріуполі на Донеччині.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-каналі, інформує Апостроф .

За його словами, люди, які втратили документи, з середини серпня не можуть отримувати гуманітарну допомогу.

До введення обмежень окупаційна "влада" ще закривала очі, але зараз, якщо в людини немає паспорту та пенсійного посвідчення – їй відмовляють у допомозі.

Наразі без документів неможливо оформити будь-які виплати чи допомогу від російських окупантів, у той же час відновити документи в Маріуполі також неможливо.

У підсумку наші пенсіонери змушені жити тим, що здобудуть на смітниках, просто тому, що прийшов "русский мир", констатує Петро Андрющенко.