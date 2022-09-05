Україна долучилася до програми «Цифрова Європа»: що зможе отримати держава

Програма ЄС передбачає фінансування цифрових проєктів у кількох напрямах на 6 млрд євро, інформує ZN.ua.

Україна долучилася до програми «Цифрова Європа»: що зможе отримати держава
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Україна стала учасницею програми Європейського Союзу «Цифрова Європа». У межах ініціативи наша держава отримає доступ до фінансування цифрових проєктів на 6 мільярдів євро, повідомляє Міністерство цифрової трансформації в Telegram.

“Україна долучилася до програми «Цифрова Європа». Це наближає нас до цифрового безвізу з ЄС”, – йдеться в повідомленні.

Зазначена ініціатива була створена для пришвидшення цифрової трансформації Євросоюзу. Завдяки ній, наша країна зможе отримати фінансування в низці напрямів:

  • Високопродуктивні комп'ютери;
  • Штучний інтелект, дані й хмарні послуги;
  • Цифрові навички;
  • Використання цифрових технологій в економіці й суспільстві.

Програма також передбачає надання коштів у галузі кібербезпеки, однак цей напрямок є закритим для держав, що не входять до складу ЄС.

Таким чином, доступним для України стане фінансування за кількома напрямами на суму 6 млрд євро, які виділятимуться впродовж семи років. Загальний же фонд «Цифрової Європи» складає 7,6 млрд євро.


Максим Царук, ZN.ua





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