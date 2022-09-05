Україна долучилася до програми «Цифрова Європа»: що зможе отримати держава
Програма ЄС передбачає фінансування цифрових проєктів у кількох напрямах на 6 млрд євро, інформує
Україна стала учасницею програми Європейського Союзу «Цифрова Європа». У межах ініціативи наша держава отримає доступ до фінансування цифрових проєктів на 6 мільярдів євро, повідомляє Міністерство цифрової трансформації в
“Україна долучилася до програми
Зазначена ініціатива була створена для пришвидшення цифрової трансформації Євросоюзу. Завдяки ній, наша країна зможе отримати фінансування в низці напрямів:
- Високопродуктивні комп'ютери;
- Штучний інтелект, дані й хмарні послуги;
- Цифрові навички;
- Використання цифрових технологій в економіці й суспільстві.
Програма також передбачає надання коштів у галузі кібербезпеки, однак цей напрямок є закритим для держав, що не входять до складу ЄС.
Таким чином, доступним для України стане фінансування за кількома напрямами на суму 6 млрд євро, які виділятимуться впродовж семи років. Загальний же фонд «Цифрової Європи» складає 7,6 млрд євро.