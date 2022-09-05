Україна долучилася до програми «Цифрова Європа»: що зможе отримати держава

Україна стала учасницею програми Європейського Союзу «Цифрова Європа». У межах ініціативи наша держава отримає доступ до фінансування цифрових проєктів на 6 мільярдів євро, повідомляє Міністерство цифрової трансформації в Telegram .

“Україна долучилася до програми «Цифрова Європа» . Це наближає нас до цифрового безвізу з ЄС”, – йдеться в повідомленні.

Зазначена ініціатива була створена для пришвидшення цифрової трансформації Євросоюзу. Завдяки ній, наша країна зможе отримати фінансування в низці напрямів:

Високопродуктивні комп'ютери;

Штучний інтелект, дані й хмарні послуги;

Цифрові навички;

Використання цифрових технологій в економіці й суспільстві.

Програма також передбачає надання коштів у галузі кібербезпеки, однак цей напрямок є закритим для держав, що не входять до складу ЄС.

Таким чином, доступним для України стане фінансування за кількома напрямами на суму 6 млрд євро, які виділятимуться впродовж семи років. Загальний же фонд «Цифрової Європи» складає 7,6 млрд євро.