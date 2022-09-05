Росіяни обстріляли ЗАЕС, потрапивши у спецкорпус однієї з будівель: фото

5 вересня російські окупанти вкотре обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Влучили у спецкорпус однієї з будівель, інформує Апостроф .

Про це повідомляють журналісти Ріа-Мелітополь із посиланням на місцеву "владу".

Зазначається, що було пошкоджено ємність з водою поблизу другого блоку АЕС.

"Буквально півгодини тому окупанти знову обстріляли ЗАЕС. Внаслідок обстрілів ЗАЕС зафіксовано удари по спецкорпусу. Пошкоджено ємність з водою в безпосередній близькості від другого блоку", - йдеться у повідомленні.

Також вони опублікували фотопідтвердження чергового російського воєнного злочину на ЗАЕС.