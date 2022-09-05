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2022-09-05
Росіяни обстріляли ЗАЕС, потрапивши у спецкорпус однієї з будівель: фото
5 вересня російські окупанти вкотре обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Влучили у спецкорпус однієї з будівель, інформує
Про це повідомляють журналісти Ріа-Мелітополь із посиланням на місцеву "владу".
Зазначається, що було пошкоджено ємність з водою поблизу другого блоку АЕС.
"Буквально півгодини тому окупанти знову обстріляли ЗАЕС. Внаслідок обстрілів ЗАЕС зафіксовано удари по спецкорпусу. Пошкоджено ємність з водою в безпосередній близькості від другого блоку", - йдеться у повідомленні.
Також вони опублікували фотопідтвердження чергового російського воєнного злочину на ЗАЕС.
Ксенія Срібнянська, Апостроф