NYT: Трасс подвоїть британську підтримку України

На міжнародній арені Ліз Трасс, яка стане новим прем’єр-міністром Великої Британії, найбільше відома своєю жорсткою позицією щодо Владіміра Путіна і Росії.

«Путін повинен програти в Україні», - сказала вона в березні під час візиту в Литву, вдаючись до риторики, яка перевершила риторику США і інших союзників.

Трасс оголосила про запровадження санкцій проти сотень російських компаній і громадян включно з родичами самого Путіна, - нагадує голова британського відділення New York Times Марк Ландлер.

«Очікується, що Трасс, яку британська Консервативна партія в понеділок обрала своїм новим лідером, а отже і наступним лідером всієї країни, подвоїть британську підтримку президента України Володимира Зеленського, запровадивши нові санції і передавши ще більше зброї для української армії. Вона пообіцяла збільшити британські витрати на оборону до 3% від ВВП до кінця десятиліття», - пише він.

Британські відносини з Євросоюзом стали напруженими після Brexit. І, на думку Ландлера, вони можуть стати ще більш турбулентними в часи роботи уряду Трасс. Вона обіцяла просунути законопроект, який скасує торговельні домовленості в Північний Ірландії. Ця частина Британії досі бере участь в єдиному європейському ринку. Чиновники в Брюсселі відреагували роздратуванням на такі обіцянки. Тож з’явився страх спалаху торговельної війни між Великою Британією і ЄС.