Україна зацікавлена у створенні військової місії ЄС — Шмигаль

В уряді готові зробити все для якнайшвидшого її розгортання в Україні, інформує ZN.ua.

Україна зацікавлена у створенні військової місії ЄС — Шмигаль
© Денис Шмигаль/Telegram

Україна зацікавлена в ініціативі високого представника Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля щодо започаткування військової місії ЄС з підтримки для України в рамках Спільної політики безпеки й оборони, заявив у Брюсселі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

На думку глави українського уряду, головним завданням місії має стати організація базової та спеціальної підготовки українських військовослужбовців.

«Структури України та ЄС мають спільно опрацювати це питання для якнайшвидшого розгортання місії. Оскільки немає жодних ознак того, що Росія готова припинити війну, вкрай важливим є оперативне та безперебійне постачання військової допомоги», - зазначив Шмигаль.

Зазначимо, що основними темами зустрічі Шмигаля та Борреля були обговорення військової підтримки України, посилення санкцій та конфіскація російських активів.


Ірина Знась, ZN.ua





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