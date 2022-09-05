Росія може вдарити з трьох напрямків одночасно: експерт спрогнозував збройну провокацію на кордоні з Білоруссю
Про її підготовку свідчить військова техніка без маркування, яку вже підганяють до кордону, інформує
Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що для того, аби створити ілюзію наступу, росіяни можуть готувати нові удари на фронті одразу з трьох сторін. Під час
"Удар на Запорізькому напрямку. У напрямку, припустимо, Оріхова або Запоріжжя. Удар на Донбасі - Авдіївський і Бахмутський напрямок, на Сіверськ і Бахмут. І збройна провокація на кордоні Білорусі та України... Батальйонно-тактична група піде в наступ, нею пожертвують і вона піде як би в розвідку боєм на білорусько-українському кордоні", - пояснив Жданов.
Про останнє свідчить те, що до кордону Білорусі та України вже йде техніка. На ній немає знаків, але тоді, коли буде прийнято рішення про завдання удару, на неї можуть нанести маркування Мінська, вважає Жданов. На його думку, так Владімір Путіна буде намагатися втягнути у війну режим Аляксандра Лукашенка, проте той, ймовірно, й далі дотримуватиметься позиції "невтручання".
Не варто забувати, що зараз біля україно-білоруського кордону також тривають навчання. Та експерт сумнівається, що РФ перейде до реальних намагань захопити три наші області, проте виключати такий варіант до останнього не варто.