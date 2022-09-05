Частину бригад екстреної допомоги перепрофілювали на реагування на хімічні або ядерні ризики

Аби підвищити готовність медицини до хімічних, біологічних, радіаційних, ядерних ризиків у всіх областях України 10% бригад екстреної медицини уже переналаштували на питання реагування саме на хімічні, біологічні, радіаційні або ядерні ризики, повідомив в інтерв’ю Аллі Котляр «Нова хвиля ковіду і готовність України до хімічніх та ядерних атак» головний державний санітарний лікар Ігор Кузін

За його словами, мова про спеціально облаштовані бригади, які мають або відповідні антидоти, або відповідні костюми, або засоби індивідуального захисту для надання допомоги постраждалим в зоні ураження.

«Повністю бути готовими, наприклад, до застосування зброї масового ураження, майже неможливо. Зараз ми більше фокусуємось на тому, щоб підготувати систему, аби вона могла швидко виявляти будь-які ризики. Центри контролю і профілактики хвороб на рівні областей забезпечують щоденний хімічний моніторинг факторів навколишнього середовища, радіаційного фону, а також показників питної води», - додав він.

Зокрема в низці регіонів уже пройшли тренінги для регіональних фахівців щодо дозиметрії і радіаційного захисту. Основна функція таких фахівців — забезпечити ефективне реагування в області.

«В Дніпрі були показові навчання. Відпрацьовувався лише один з етапів реагування — евакуація населення. У випадку потенційної аварійної ситуації на Запорізькій АЕС населення певної частини територій може бути евакуйоване. Це доволі складний процес. В Дніпрі якраз пропрацьовувалися механізми, яким чином зробити евакуацію максимально швидкою і безпечною як для населення, так і для персоналу, який буде її проводити в цій зоні. Це лише один етап, але такі навчання дійсно дуже важливі, і ми будемо сприяти тому, аби в подальшому вони проводились в інших областях», - розповів деталі головний санлікар.

Кузін запевнив, що НСЗД також зробила все можливе для забезпечення калієм йодиду тих територій, де він може бути потрібний.

«Зараз працюємо з областями над механізмами видачі, евакуації, реагування і оповіщення у тому числі», - розповів він та зауважив, що кожна громада встановлює свої схеми оповіщення — від гучномовців до дворових чатів або оголошень — і порадив жителям прифронтових або окупованих територій, звернутися до місцевої влади і з’ясувати, який саме тип інформування там працює.