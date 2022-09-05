Сили ППО знищили керовану ракету та два безпілотники РФ

Українська авіація продовжує завдавати ударів по військовим об'єктам окупантів, інформує ZN.ua.

Сили ППО знищили керовану ракету та два безпілотники РФ
© Верховна Рада України

Сили ППО знищили два російських БПЛА та одну керовану авіаційну ракету на півдні України, інформує пресслужба Повітряних сил Збройних сил України в Facebook.

"4 вересня, близько 23:00, у Бериславському районі Херсонської області силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" було виявлено та знищено два безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться у повідомленні

В небі над Миколаївською областю було збито керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59.


Анна Конюченко, ZN.ua





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