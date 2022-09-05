Сили ППО знищили керовану ракету та два безпілотники РФ

Сили ППО знищили два російських БПЛА та одну керовану авіаційну ракету на півдні України, інформує пресслужба Повітряних сил Збройних сил України в Facebook.

"4 вересня, близько 23:00, у Бериславському районі Херсонської області силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" було виявлено та знищено два безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться у повідомленні

В небі над Миколаївською областю було збито керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59.