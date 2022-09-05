"Боря божа кульбабка порівняно з Ліз": що говорила про путіна і Україну нова прем'єрка Британії

Лиз Трасс

Новим прем'єром Великої Британії, як і очікувалося, стала Ліз Трасс.

За підсумками партійного голосування її обрано лідером правлячої Консервативної партії.

Вона перемогла з відривом 35%.

Як повідомляв Sky, Джонсон, ймовірно, передасть Трас свої повноваження не раніше, ніж завтра. Цього дня королева прийме обох у шотландському замку Балморал і, можливо, доручить Трасс сформувати уряд від її імені.

Додамо, раніше Трас заявляла, що у разі, якщо очолить уряд, вона буде «найкращим другом» України та негайно зателефонує президенту Володимиру Зеленському.

"Російську агресію не можна утихомирити. На неї необхідно відповідати силою... Тепер ми вже не можемо прибрати ногу з педалі газу", - також заявляла Трасс.

Ліз Трас

Ще в травні Ліз, будучи міністром закордонних справ, вимагала у країн-партнерів збільшення поставок зброї Україні та посилення санкцій проти Росії.

"Не може бути ніякого зняття санкцій, жодного умиротворення, це лише зробить Путіна у довгостроковій перспективі ще сильнішим", - говорила британський міністр.

Говорячи про свої плани на посаді прем'єр-міністра Ліз Трасс зазначала, що її метою також є поразка Путіна.

"На посаді прем'єр-міністра я візьмуся за справу: чи то забезпечення поразки Володимира Путіна в Україні, чи то стимулювання економіки", - заявляла Трасс.

Ліз Трасс також наполягала на тому, що мирні переговори з росією варто вести лише після її поразки, а країнам Заходу варто забезпечити можливість поразки Росії у війні проти України, бо це єдиний спосіб миру в Європі.

«Перемога!», «Українців вітаю!», «Путлер і Лавров плачуть у бункері», «Гідна заміна Джонсонюка Єлизаветою Трасюк», «Лизок – сила», «Жінка з яйцями», «Капець росіянам», «Залізніше Маргарет Тетчер», «Нині баби менш бояться, ніж мужики, тому думається буде вогняна осінь у когось», «Росіяни цього боялися найбільше», «Путін, готуйся», «Супер новина. Боря божа кульбаба порівняно з позицією Ліз по відношенню до мордору», - коментують призначення Ліз Трасс користувачі соцмереж.


Катерина Петренко, politeka.net





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