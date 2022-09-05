ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів у Харківській області

Війська РФ продовжують обстрілювати позиції українських військвових із артилерії, інформує ZN.ua.

ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів у Харківській області
© ДПСУ

Українські військові знищили склад боєприпасів російських військ у Харківській області, зазначив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Yа лінії зіткнення окупанти обстрілювали позиції українських військових із реактивної та ствольної артилерії, а також авіації.

"Наші захисники надійно тримають свої позиції та ведуть вогонь у відповідь. У районі населених пунктів Семенівка та Куп'янськ окупанти зазнали серйозних втрат у живій силі та техніці. Крім того, влучним ударом ЗСУ знищено ворожий склад боєприпасів", - наголосив голова ОВА.


Анна Конюченко, ZN.ua





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