ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів у Харківській області

Українські військові знищили склад боєприпасів російських військ у Харківській області, зазначив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Yа лінії зіткнення окупанти обстрілювали позиції українських військових із реактивної та ствольної артилерії, а також авіації.

"Наші захисники надійно тримають свої позиції та ведуть вогонь у відповідь. У районі населених пунктів Семенівка та Куп'янськ окупанти зазнали серйозних втрат у живій силі та техніці. Крім того, влучним ударом ЗСУ знищено ворожий склад боєприпасів", - наголосив голова ОВА.