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2022-09-05
ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів у Харківській області
Війська РФ продовжують обстрілювати позиції українських військвових із артилерії, інформує
© ДПСУ
Українські військові знищили склад боєприпасів російських військ у Харківській області, зазначив голова ОВА Олег Синєгубов у
Yа лінії зіткнення окупанти обстрілювали позиції українських військових із реактивної та ствольної артилерії, а також авіації.
"Наші захисники надійно тримають свої позиції та ведуть вогонь у відповідь. У районі населених пунктів Семенівка та Куп'янськ окупанти зазнали серйозних втрат у живій силі та техніці. Крім того, влучним ударом ЗСУ знищено ворожий склад боєприпасів", - наголосив голова ОВА.
Анна Конюченко, ZN.ua