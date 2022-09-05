Новим прем’єр-міністром Великої Британії стане Ліз Трасс

Консерватори обрали її новим лідером партії, в уряді Джонсона вона обіймала посаду міністра закордонних справ, інформує ZN.ua.

Новим прем’єр-міністром Великої Британії стане Ліз Трасс
© Number 10/Flickr

Консервативна партія Великої Британії обрала своїм новим лідером Ліз Трасс, яка до цього часу обіймала посаду міністра закордонних справ королівства. Очоливши партію, вона також стане прем'єр-міністром Великої Британії, замінивши на посаді Бориса Джонсона, який 7 липня подав у відставку через низку скандалів.

Що Трасс говорила про Україну?

На початку вересня Ліз Трасс пообіцяла, що в разі своєї перемоги президент Володимир Зеленський буде першим іноземним лідером, якому вона зателефонує. Також вона підтвердила, що хотіла б відвідати Київ, хоч і не уточнила, коли такий візит був би можливим.

11 липня Трасс написала статтю для The Telegraph, в якій пообіцяла, що в разі свого обрання новим лідером консерваторів і прем’єр-міністром Великої Британії вона буде добиватися поразки Владіміра Путіна в Україні.

«Я висуваю свою кандидатуру, тому що я можу бути лідером, можу приносити результати і приймати важкі рішення. У мене є чітке бачення, куди ми повинні прийти, а також досвід і рішучість, щоб досягти цієї мети. Я буду боротися на виборах як консерватор і керуватиму як консерватор. Я швидко і ефективно почну працювати на посаді прем’єр-міністра, щоб подбати про поразку Владіміра Путіна в Україні і підтримати роботу економіки», - йшлося в статті Трасс.

Пізніше, 21 липня, вона виступила проти відправки британських солдатів в Україну для безпосередньої участі у війні проти російської агресії.

Ми робимо все можливе, аби допомогти Україні. Ми очолили міжнародну коаліцію з відправки зброї, ми запровадили санкції, але я не підтримую прямого втручання британських військ”, – сказала вона.


Лесь Димань, ZN.ua





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