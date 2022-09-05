Окупанти примусово вивозять дітей із Херсонщини до росії: "від 11 місяців до 2-х років"

Із тимчасово захопленої Херсонської області окупанти примусово вивозять дітей до Москви, які позбавлені батьківського піклування.

Про депортацію неповнолітніх стало відомо поліції Херсонської області.

Як повідомили правоохоронців, у колабораційній діяльності викрито лікар-педіатр, яку окупаційна влада призначила виконувачем обов'язків керівника "державної бюджетної установи охорони здоров'я".

Зрадниця співпрацює з країною-агресором, заклад відвідують депутати Держдуми РФ .

Поліції стало відомо, що за сприяння місцевих колаборантів із зазначеного закладу планується примусова депортація до Москви чотирьох вихованців від 11 місяців до 2 років нібито для проходження курсу лікування. При цьому двох дітей невстановлені люди вже вивезли у невідомому напрямку.