Окупанти примусово вивозять дітей із Херсонщини до росії: "від 11 місяців до 2-х років"

Окупанти примусово вивозять дітей із Херсонщини до росії: "від 11 місяців до 2-х років"

Із тимчасово захопленої Херсонської області окупанти примусово вивозять дітей до Москви, які позбавлені батьківського піклування.

Про депортацію неповнолітніх стало відомо поліції Херсонської області.

Як повідомили правоохоронців, у колабораційній діяльності викрито лікар-педіатр, яку окупаційна влада призначила виконувачем обов'язків керівника "державної бюджетної установи охорони здоров'я".

Зрадниця співпрацює з країною-агресором, заклад відвідують депутати Держдуми РФ.

Поліції стало відомо, що за сприяння місцевих колаборантів із зазначеного закладу планується примусова депортація до Москви чотирьох вихованців від 11 місяців до 2 років нібито для проходження курсу лікування. При цьому двох дітей невстановлені люди вже вивезли у невідомому напрямку.


Ирина Юрченко, politeka.net





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