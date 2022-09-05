Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 5 вересня
Українські війська просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області, інформує
Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на понеділок, 5 вересня.
"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у
Українські війська просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області. Швидкість контрнаступу, ймовірно, різко змінюватиметься з кожним днем, оскільки ЗСУ намагатимуться позбавити росіян необхідних поставок, навіть якщо наземні контрнаступи триватимуть.
Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Бахмута та на захід від міста Донецьк.