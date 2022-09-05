Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 5 вересня

Українські війська просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області, інформує ZN.ua.

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на понеділок, 5 вересня.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у Twitter.

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

Українські війська просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області. Швидкість контрнаступу, ймовірно, різко змінюватиметься з кожним днем, оскільки ЗСУ намагатимуться позбавити росіян необхідних поставок, навіть якщо наземні контрнаступи триватимуть.

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Бахмута та на захід від міста Донецьк.


Анна Конюченко, ZN.ua





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