Ворог завдав 25 ракетних та 22 авіаудари – підсумки доби від Генштабу

Постраждала інфраструктура таки н.п., як Харків, Миколаїв, Костянтинівка, Зайцеве, Кодема, Соледар,Очаків і не лише, інформує ZN.ua.

Ворог завдав 25 ракетних та 22 авіаудари – підсумки доби від Генштабу
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Лише за минулу добу окупаційні сили завдали 25 ракетних та майже стільки ж авіаційних ударів по об'єктах України. Внаслідок ворожих атак пошкоджено цивільну інфраструктуру у низці селищ, пише Генштаб.

Постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів: Харків, Дмитрівка, Костянтинівка, Зеленопілля, Зайцеве, Кодема, Соледар, Миколаїв, Вознесенськ, Очаків, Сухий Ставок та Безіменне.


Оксана Коваль, ZN.ua





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