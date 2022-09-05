Ворог завдав 25 ракетних та 22 авіаудари – підсумки доби від Генштабу

Лише за минулу добу окупаційні сили завдали 25 ракетних та майже стільки ж авіаційних ударів по об'єктах України. Внаслідок ворожих атак пошкоджено цивільну інфраструктуру у низці селищ, пише Генштаб.

Постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів: Харків, Дмитрівка, Костянтинівка, Зеленопілля, Зайцеве, Кодема, Соледар, Миколаїв, Вознесенськ, Очаків, Сухий Ставок та Безіменне.