ЗСУ звільнили від окупантів селище на Сіверському Дінці: ISW пояснив, що це означає

Учора стало відомо, що Збройні Сили України визволили від російський окупантів село Озерне в Донецькій області на Слов'янському напрямку. Українські військо змогли перейти річку Сіверський Донець, інформує Апостроф .

Про це написали в Інституті вивчення війни (ISW).

Українські захисники повернули під свій контроль територію на лівому березі річки Сіверський Донець. Від Слов'янська до Озерного автошляхами 32 км на схід.

Підрозділи Збройних Сил України змогли перетнути Сіверський Донець, не потрапляючи під російський вогонь, що свідчить про ослаблення ворожого контролю над лівим берегом річки на схід від Слов'янська.