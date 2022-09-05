Це правильний вибір для всіх них: Зеленський про окупантів, які вже втікають з Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже працює над звільненням анексованого півострова Крим і російські окупанти вже втікають звідти. Про це президент сказав у своєму відеозверненні ввечері у неділю, 4 вересня.

«Я вірю, що український прапор і вільне життя знову повернуться в Крим. Ми звільнимо всю нашу землю, усіх наших людей», – сказав Володимир Зеленський.

Далі він заявив, що процес звільнення півострова вже почався і спецслужби України над цим працюю, а російські окупанти втікають звідти.