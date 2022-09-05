Це правильний вибір для всіх них: Зеленський про окупантів, які вже втікають з Криму

Президент сказав, що Україна повернеться в Крим і спецслужби уже над цим працюють, інформує ZN.ua.

Це правильний вибір для всіх них: Зеленський про окупантів, які вже втікають з Криму
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже працює над звільненням анексованого півострова Крим і російські окупанти вже втікають звідти. Про це президент сказав у своєму відеозверненні ввечері у неділю, 4 вересня.

«Я вірю, що український прапор і вільне життя знову повернуться в Крим. Ми звільнимо всю нашу землю, усіх наших людей», – сказав Володимир Зеленський.

Далі він заявив, що процес звільнення півострова вже почався і спецслужби України над цим працюю, а російські окупанти втікають звідти.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
Блок рекламы


Похожие новости
У окупантів на Миколаївщині знову гаряче: фото "бавовни" на військовій базіУ окупантів на Миколаївщині знову гаряче: фото "бавовни" на військовій базі
Вбивали та спалювали: під Києвом знаходять нові тіла жертв російських окупантівВбивали та спалювали: під Києвом знаходять нові тіла жертв російських окупантів
ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів у Харківській областіЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів у Харківській області
ЗСУ звільнили від окупантів селище на Сіверському Дінці: ISW пояснив, що це означаєЗСУ звільнили від окупантів селище на Сіверському Дінці: ISW пояснив, що це означає
Зеленський про візи для росіян: «Європа – це територія цінностей, а не «Діснейленд»Зеленський про візи для росіян: «Європа – це територія цінностей, а не «Діснейленд»
Подружжя з популярного шоу почало працювати на окупантів: ще до вторгнення мали погану славуПодружжя з популярного шоу почало працювати на окупантів: ще до вторгнення мали погану славу
Цього хочуть росіяни: Зеленський проти контрольованого відімкнення ЗАЕС від мережіЦього хочуть росіяни: Зеленський проти контрольованого відімкнення ЗАЕС від мережі
ЗСУ звільнили від окупантів Високопілля на ХерсонщиніЗСУ звільнили від окупантів Високопілля на Херсонщині
"Українські прапори повертаються на свої місця": Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача"Українські прапори повертаються на свої місця": Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача
Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії допомогу Україні та санкції проти РФЗеленський обговорив з президенткою Єврокомісії допомогу Україні та санкції проти РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости