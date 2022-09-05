Зеленський про візи для росіян: «Європа – це територія цінностей, а не «Діснейленд»

Президент України пропонує включити обмеження у восьмий пакет санкцій проти РФ, інформує ZN.ua.

Зеленський про візи для росіян: «Європа – це територія цінностей, а не «Діснейленд»
© euobserver.com

Президент України Володимир Зеленський вчергове закликає Європу обмежити видачу віз громадянам РФ. Такі позицію він висловив у розмові з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Вважаю, що у восьмому санкційному пакеті мають бути передбачені загальноєвропейські візові рішення щодо громадян Росії – такі, щоб ніхто з причетних до цієї війни не міг користуватися європейською гостинністю», - наголосив Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент зазначив, що йдеться саме про туристичні візи. Країни ЄС воліють залишити росіянам можливість подаватися на візи з гуманітарних міркувань, щоб противники режиму мали змогу поїхати до безпечної країни.

«Якщо громадяни Росії підтримують терор проти України та всієї Європи, мовчки спостерігають за геноцидом в Україні, то вони не повинні мати можливість використовувати Європу для розваг і веселощів. Європа – це територія цінностей, а не «Діснейленд» для прихильників терору. І візові обмеження точно це продемонструють. Вільний світ має спонукати росіян до дій проти тих, хто розпочав цю війну», - пояснює Зеленський.

Україна також неодноразово попереджала Європу, що агресор використовуватиме дешевий газ як засіб шантажу, нагадав він. І нинішнє обмеження поставок газопроводом «Північний потік» доводить правдивість цього твердження.

Під час розмови із очільницею ЄК Зеленський також подякував фон дер Ляєн за надану Україні підтримку та зусилля для обмеження російських надприбутків за нафту і газ. Та закликав прискорити надання нової фінансової допомоги.

Ще один пункт розмови стосувався кандидатства України у ЄС. «Дуже важливий аспект сьогоднішньої розмови – це можливість Єврокомісії здійснити швидку оцінку, щойно ми виконаємо всі її рекомендації», - додав президент.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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