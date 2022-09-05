Переговори України та росії: у Зеленського дали відповідь на "умови кремля"

Вже не вперше у кремлі заговорили про припинення війни в Україні, в Офісі президента відповіли.

В Офісі президента України не виключають можливості мирних переговорів з росією, яка прийшла в нашу країну з війною, вбивствами, терором та руйнуваннями. Проте Київ готовий вести переговори з російською федерацією лише після повернення всіх окупованих нею територій України. Про це у своєму Twitter заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Ще раз нагадаю базову аксіому. Переговори можливі, але тільки на умовах України: після повернення територій та ліквідації кримінальних анклавів. Зрозуміло, що "пташенята путінського гнізда" не готові усвідомити нову реальність і продовжують поповнювати списки "200-х" своїми рекрутами", – написав Подоляк.

Зазначимо, раніше з'явилася інформація про заяву путінського спікера піскова, що РФ готова до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, але якщо говоритимуть "про те, як виконуватимуться умови кремля" для припинення війни.

Президент України Володимир Зеленський у своїх спітчах та інтерв'ю неодноразово наголошував, що готовий до переговорів, однак, говоритиме він лише з путіним, без посередників. Крім того, глава держави заявляв, що переговори можливі лише після повернення всіх українських територій та повного виведення російських військ з України.