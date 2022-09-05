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2022-09-05
Росіяни "Ураганами" обстріляли Дніпропетровську область, є загиблі
Ще троє людей у лікарні у важкому стані.
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Сьогодні після обіду російські військові з допомогою "Ураганів" атакували Дніпропетровську область,
"В Апостоловому загинула літня жінка. Попередньо, троє людей поранені. Всі вони у лікарні у тяжкому стані", - розповів Резніченко.
Також під вогонь попав міський газопровід - там спалахнула пожежа, яку, на щастя, погасили.
"У Зеленодольську людей не зачепило. Пошкоджені виробничі будівлі підприємства", - додав Резніченко.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua