Росіяни "Ураганами" обстріляли Дніпропетровську область, є загиблі

Сьогодні після обіду російські військові з допомогою "Ураганів" атакували Дніпропетровську область, розповів очільник ОВА Валентин Резніченко. Під вогнем опинився Криворізький район, інформує ZN.ua .

"В Апостоловому загинула літня жінка. Попередньо, троє людей поранені. Всі вони у лікарні у тяжкому стані", - розповів Резніченко.

Також під вогонь попав міський газопровід - там спалахнула пожежа, яку, на щастя, погасили.

"У Зеленодольську людей не зачепило. Пошкоджені виробничі будівлі підприємства", - додав Резніченко.