Росіяни "Ураганами" обстріляли Дніпропетровську область, є загиблі

Ще троє людей у лікарні у важкому стані.

Росіяни
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Сьогодні після обіду російські військові з допомогою "Ураганів" атакували Дніпропетровську область, розповів очільник ОВА Валентин Резніченко. Під вогнем опинився Криворізький район, інформує ZN.ua.

"В Апостоловому загинула літня жінка. Попередньо, троє людей поранені. Всі вони у лікарні у тяжкому стані", - розповів Резніченко.

Також під вогонь попав міський газопровід - там спалахнула пожежа, яку, на щастя, погасили.

"У Зеленодольську людей не зачепило. Пошкоджені виробничі будівлі підприємства", - додав Резніченко.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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