"Це звичайна ціль": ЗСУ не бояться іранських безпілотників
Там сумніваються, що Росія дійсно отримала сотні цих БПЛА, виготовлених, до речі, з контрабандних частин, інформує
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат нагадав, що у захисників є вже великий досвід по збиванню дронів. Він запевнив, що БПЛА, які росіяни отримали від Ірану, чекає така ж доля.
"Це ударні БПЛА, які несуть доволі багато озброєння: корисне навантаження на цей безпілотник - фактично втричі більше, ніж у нашого "Байрактара" (за заявками виробника). Втім робити попередні висновки, поки не побачимо його в дії, я б не хотів, -
До того ж у ЗСУ сумніваються, що у Росії дійсно сотні цих дронів.
"Плюс – керування цим дроном це штука непроста. Екіпажам (не менше двох осіб - ред.) треба пройти льотну практику, бойове злагодження, навчитись завдавати ударів по наземних цілях. Будемо сподіватися, що він не надто добре зроблений, а наші зенітники будуть збивати їх як і решту БПЛА ворога", - зазначив Ігнат.