"Це звичайна ціль": ЗСУ не бояться іранських безпілотників

Там сумніваються, що Росія дійсно отримала сотні цих БПЛА, виготовлених, до речі, з контрабандних частин, інформує ZN.ua.

© Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine (Валерій Залужний) / Facebook

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат нагадав, що у захисників є вже великий досвід по збиванню дронів. Він запевнив, що БПЛА, які росіяни отримали від Ірану, чекає така ж доля.

"Це ударні БПЛА, які несуть доволі багато озброєння: корисне навантаження на цей безпілотник - фактично втричі більше, ніж у нашого "Байрактара" (за заявками виробника). Втім робити попередні висновки, поки не побачимо його в дії, я б не хотів, - зазначає Ігнат. - Як то кажуть: треба пробувати. Це звичайна ціль, яку будуть збивати наші зенітні ракетні війська. Як це роблять зараз з "Орланами", з "Форпостами" російськими. Єдине, що потрібно робити поправку на те, що це – сучасний ударний дрон. Але ми не знаємо якість його виробництва, тому що Іран його складав не зовсім чесно з контрабандних частин, бо країна під санкціями".

До того ж у ЗСУ сумніваються, що у Росії дійсно сотні цих дронів.

"Плюс – керування цим дроном це штука непроста. Екіпажам (не менше двох осіб - ред.) треба пройти льотну практику, бойове злагодження, навчитись завдавати ударів по наземних цілях. Будемо сподіватися, що він не надто добре зроблений, а наші зенітники будуть збивати їх як і решту БПЛА ворога", - зазначив Ігнат.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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