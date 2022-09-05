Вибух пролунав біля посольства Росії: з'їжджаються "швидкі", з'явилися дані про загиблих дипломатів

Вибух пролунав біля посольства Росії: з'їжджаються "швидкі", з'явилися дані про загиблих дипломатів

Потужний вибух пролунав біля воріт російського посольства у столиці Афганістану Кабулі.

За попередніми даними, підрив здійснив терорист-смертник, повідомляють російські ЗМІ.

Журналіст Біляль Сарварі повідомляє про мінімум двох загиблих російських дипломатів. Вибух нібито стався, коли російський дипломат вийшов, щоб назвати імена претендентів на отримання візи людям, які зібралися у черзі на вході.

Відомо, що серед них також студенти.

According to some reports “ At least 2 Russian diplomats and many Afghans were killed in the powerful explosions.”

— BILAL SARWARY (@bsarwary) September 5, 2022

Тим часом місцеві ЗМІ повідомляють, що "вісім людей, у тому числі російський дипломат, було вбито і ще 15, зокрема російський охоронець, отримали поранення внаслідок теракту терориста-смертника сьогодні на території посольства Росії у Кабулі".

У свою чергу "Інтерфакс" з посиланням на МЗС Росії повідомляє про двох загиблих росіян внаслідок вибуху.

У Мережі також з'явилися перші кадри з місця вибуху – на місце з'їжджаються "швидкі".

Нагадаємо, раніше бойовики угрупування "Талібан" зі стріляниною розігнали ходу жінок за захист своїх прав у Кабулі. Про це повідомила афганська журналістка Захра Рахімі.

У ході протесту кілька десятків жінок йшли містом і скандували: "хліб, робота, свобода". Мітинг перервали люди зі зброєю.

Подібні акції відбуваються регулярно, всі вони закінчуються розгонами із застосуванням сили.

Після приходу "Талібану" до влади у серпні 2021 року ситуація з дотриманням прав жінок у країні значно погіршилася.


Катерина Петренко, politeka.net





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