Українським біженцям у Франції потрібно оновити свій статус тимчасового захисту

Українські біженці, які вже півроку перебувають у Франції, мають оновити свій статус у цій країні, пройшовши процедуру перереєстрації. Це дозволить українцям і надалі користуватись усіма пільгами у Франції, як і раніше. Вони зможуть отримувати соціальні виплати, працювати та навчатися тут ще протягом півроку.

Українським біженцям у Франції потрібно оновити свій статус тимчасового захисту: як це зробити, та в які терміни

Починаючи з 24 лютого, у Франції зареєструвалося 96 520 українських біженців. Усі вони набули статусу тимчасового захисту, який у вересні настав час продовжувати. Решта біженців, які приїхали до Франції пізніше, також мають пройти процедуру перереєстрації, коли пройде півроку з моменту оформлення документів.

Щоб продовжити посвідку на проживання, біженці повинні звернутися до місцевої префектури за місцем проживання. Подавати заяву саме в тій префектурі, де було видано перший документ про проживання, необов'язково. Запит необхідно подати у строк від трьох тижнів до трьох днів до закінчення терміну його дії. Раніше подавати документи на продовження статусу тимчасового захисту не потрібно, їх просто не приймуть.

Українським біженцям у Франції потрібно оновити свій статус тимчасового захисту: як це зробити, та в які терміни

Перелік документів для продовження свого статусу біженця у Франції:

  • Паспорт громадянина України, а також попередній документ про те, що ви маєте статус тимчасового захисту;
  • Документ з підтвердженням адреси проживання, датованої не раніше трьох місяців тому. Якщо ви орендуєте квартиру, вам знадобиться Attestation d'h?bergement - так зване свідоцтво про проживання;
  • Будь-який документ, що підтверджує зміну соціального стану під час перебування у Франції, наприклад, трудовий договір, якщо біженець знайшов роботу у Франції.

Під час війни громадянам України з біометричним паспортом короткострокова віза для поїздки до Франції не потрібна. У межах Шенгенської зони українці мають право законно перебувати протягом 90 днів, не оформлюючи статусу тимчасового захисту.

Раніше повідомляли, які виплати на дітей можна оформити українським біженцям у Франції.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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