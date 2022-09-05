Українським біженцям у Франції потрібно оновити свій статус тимчасового захисту

Українські біженці, які вже півроку перебувають у Франції, мають оновити свій статус у цій країні, пройшовши процедуру перереєстрації. Це дозволить українцям і надалі користуватись усіма пільгами у Франції, як і раніше. Вони зможуть отримувати соціальні виплати, працювати та навчатися тут ще протягом півроку.

Починаючи з 24 лютого, у Франції зареєструвалося 96 520 українських біженців. Усі вони набули статусу тимчасового захисту, який у вересні настав час продовжувати. Решта біженців, які приїхали до Франції пізніше, також мають пройти процедуру перереєстрації, коли пройде півроку з моменту оформлення документів.

Щоб продовжити посвідку на проживання, біженці повинні звернутися до місцевої префектури за місцем проживання. Подавати заяву саме в тій префектурі, де було видано перший документ про проживання, необов'язково. Запит необхідно подати у строк від трьох тижнів до трьох днів до закінчення терміну його дії. Раніше подавати документи на продовження статусу тимчасового захисту не потрібно, їх просто не приймуть.

Перелік документів для продовження свого статусу біженця у Франції:

Паспорт громадянина України, а також попередній документ про те, що ви маєте статус тимчасового захисту;

Документ з підтвердженням адреси проживання, датованої не раніше трьох місяців тому. Якщо ви орендуєте квартиру, вам знадобиться Attestation d'h?bergement - так зване свідоцтво про проживання;

Будь-який документ, що підтверджує зміну соціального стану під час перебування у Франції, наприклад, трудовий договір, якщо біженець знайшов роботу у Франції.

Під час війни громадянам України з біометричним паспортом короткострокова віза для поїздки до Франції не потрібна. У межах Шенгенської зони українці мають право законно перебувати протягом 90 днів, не оформлюючи статусу тимчасового захисту.

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