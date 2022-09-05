"Це був знак": у Мережі показали Маріуполь до вторгнення і згадали про дуже погану прикмету

"Це був знак": у Мережі показали Маріуполь до вторгнення і згадали про дуже погану прикмету

Тисячі вогнів, дитячий сміх та щасливі обличчя – таким був Маріуполь до того, як туди прийшов «російський світ».

Так, у Мережі показали вулиці найбільшого міста на березі Азовського моря менш ніж за два місяці до повномасштабного вторгнення Росії.

"Маріуполь, січень 2022", - підписали кадр, на якому горять вогні ілюмінації, новорічної ялинки, будинки підсвічені блакитним. На фото з висоти потрапив і Драмтеатр, який внаслідок російських бомбардувань став могилою для сотень мирних жителів.

Маріуполь січень 2022 року pic.twitter.com/Z7tiFnjagG

— Львів Європейський (@RPm80VyGYSyYgyt) September 4, 2022

«Неможливо забути чи пробачити», «Це як дурний сон. Такий жах, з якого не можна вибратися», «Десь там, під зірками… Де завжди горіло світло… Маріуполь – це місто сильних людей! Ми його відбудуємо. Але, на жаль, не повернемо втрачені життя…», «Жахливий біль, жахливий…», «Наш біль на все життя», «Тварини мерзенні! За все дадуть відповідь», - коментують кадри колись щасливого міста користувачі соцмереж.

Маріуполь, драмтеатр, війна

Маріуполь, драмтеатр

Також у Мережі згадали про інцидент – увечері в неділю, 19 грудня у центрі міста на Театральній площі впала головна міська ялинка. Святкове дерево звалилося через добу після встановлення.

«Було гарно, звісно, але була дуже погана прикмета», - зазначив один із користувачів соцмережі.

Втім, деякі не знайшли взаємозв'язку між падінням дерева і вторгненням окупантів.

«Ялинки падають у багатьох містах світу, але поруч із ними немає такої мерзенної країни-сусідки. Тому це не прикмета погана, а країна-агресор ублюдочна», - зазначила одна з користувачів мережі Twitter.

У той же час інші впевнені, що "це було знамення" та "дуже поганий знак".

Таким Маріуполь став після приходу російських загарбників.


Катерина Петренко, politeka.net





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