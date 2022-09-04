Прем'єр-міністр Естонії закликала ЄС працювати над ізоляцією РФ та зміцненням санкцій

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас вважає, що Євросоюз має якнайшвидше прийняти новий пакет санкцій проти Росії, який скоротить потік росіян до країн ЄС. Про це вона повідомила на церемонії з нагоди вручення міжнародної премії Фонду Хайєка, що пройшла в Берліні.

"Ми продовжуємо спільно працювати над загальноєвропейським вирішенням цього питання та чекаємо від Єврокомісії відповідних рекомендацій", - повідомила Каллас, передає ERR .

Вона наголосила на важливості рішення "Великої сімки" запровадити ціновий ліміт на російську нафту.

"Цей крок скоротить можливості Росії використовувати енергозброю проти нас і посилить вплив санкцій ЄС. Чим більше країн приєднається до угоди про ціновий ліміт, тим ефективнішою вона буде", - зазначила прем'єр-міністр.

За її словами, вона від початку повномасштабної війни закликала обмежити доходи РФ від продажу енергоносіїв, якими Кремль підтримує свою військову промисловість.

"Поки Україна не відтіснить Росію зі своєї території, вільний світ має продовжувати ізолювати Росію та посилювати санкції".