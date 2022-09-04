Прем'єр-міністр Естонії закликала ЄС працювати над ізоляцією РФ та зміцненням санкцій

Новий пакет санкцій не дозволить РФ використати енергозброю проти ЄС, інформує ZN.ua.

Прем'єр-міністр Естонії закликала ЄС працювати над ізоляцією РФ та зміцненням санкцій
© Википедия

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас вважає, що Євросоюз має якнайшвидше прийняти новий пакет санкцій проти Росії, який скоротить потік росіян до країн ЄС. Про це вона повідомила на церемонії з нагоди вручення міжнародної премії Фонду Хайєка, що пройшла в Берліні.

"Ми продовжуємо спільно працювати над загальноєвропейським вирішенням цього питання та чекаємо від Єврокомісії відповідних рекомендацій", - повідомила Каллас, передає ERR.

Вона наголосила на важливості рішення "Великої сімки" запровадити ціновий ліміт на російську нафту.

"Цей крок скоротить можливості Росії використовувати енергозброю проти нас і посилить вплив санкцій ЄС. Чим більше країн приєднається до угоди про ціновий ліміт, тим ефективнішою вона буде", - зазначила прем'єр-міністр.

За її словами, вона від початку повномасштабної війни закликала обмежити доходи РФ від продажу енергоносіїв, якими Кремль підтримує свою військову промисловість.

"Поки Україна не відтіснить Росію зі своєї території, вільний світ має продовжувати ізолювати Росію та посилювати санкції".


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
Російський "експерт-атомник", який водив МАГАТЕ по ЗАЕС, насправді фахівець із приматів із мавпячого розплідника СухуміРосійський "експерт-атомник", який водив МАГАТЕ по ЗАЕС, насправді фахівець із приматів із мавпячого розплідника Сухумі
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
Блок рекламы


Похожие новости
Міг працювати на Росію: колектив «Спецтехноекспорту» вимагає розслідувати діяльність ексдиректораМіг працювати на Росію: колектив «Спецтехноекспорту» вимагає розслідувати діяльність ексдиректора
Настав час енергетичних санкцій проти Росії – ЗеленськийНастав час енергетичних санкцій проти Росії – Зеленський
Білоруська армія планує відпрацювати "звільнення територій" під час навчань – ГенштабБілоруська армія планує відпрацювати "звільнення територій" під час навчань – Генштаб
Глава МЗС Німеччини обіцяє, що навіть протести не призведуть до скасування санкцій проти РосіїГлава МЗС Німеччини обіцяє, що навіть протести не призведуть до скасування санкцій проти Росії
Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіянПрем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян
Bloomberg: Кремль хоче змусити європейців протестувати проти санкцій, якими обклали РосіюBloomberg: Кремль хоче змусити європейців протестувати проти санкцій, якими обклали Росію
Фанатка "руського миру" втекла з Донбасу на Львівщину: "Закликала до припинення існування України"Фанатка "руського миру" втекла з Донбасу на Львівщину: "Закликала до припинення існування України"
Фінляндія готова працювати над повним енергетичним ембарго ЄС проти РосіїФінляндія готова працювати над повним енергетичним ембарго ЄС проти Росії
Восьмий пакет санкцій проти Росії «варто очікувати і він буде» – МаасікасВосьмий пакет санкцій проти Росії «варто очікувати і він буде» – Маасікас
Працівникам урядового кварталу рекомендують працювати тиждень з дому – ЗМІПрацівникам урядового кварталу рекомендують працювати тиждень з дому – ЗМІ
Последние новости
Подгружаем последние новости