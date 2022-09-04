ЗСУ звільнили від окупантів Високопілля на Херсонщині

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що ЗСУ звільнили смт Високопілля на Херсонщині.

"Крок за кроком", – лаконічно підписав Єрмак фотографію з українським прапором.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що події розвиваються за планом.

"На одних напрямках і ділянках ми відбиваємо атаки ворога, на інших рухаємось вперед. Оборонна операція – це комплекс різних заходів і постійна динаміка. Станом на зараз, події розвиваються за планом", – зазначила Маляр.

У Генштабі ЗСУ поки не оприлюднювали офіційну інформацію про звільнення Високопілля на Херсонщині.