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2022-09-04
"Українські прапори повертаються на свої місця": Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача
Це вже друге таке засідання за останній тиждень.
© Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача,
У засіданні взяли участь:
- секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов;
- міністр оборони Олексій Резніков;
- заступник міністра оборони Ростислав Замлинський;
- головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний;
- начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала;
- командувач Нацгвардії Юрій Лебідь;
- міністр внутрішніх справ Денис Монастирський;
- міністр інфраструктури Олександр Кубраков;
- заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.
У режимі відеозв'язку до засідання долучилися:
- начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов;
- командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський;
- командувач військ Оперативного командування «Південь» Андрій Ковальчук;
- командувач військ Оперативного командування «Захід» Сергій Літвінов.
Головнокомандувач і командувачі оперативних напрямків, керівник розвідки доповіли про ситуацію на передовій.
«Вихідних на війні немає. Тримаємо постійний зв’язок з тими, хто на фронті. Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на нашій землі не місце», – сказав Зеленський після засідання Ставки.
Анастасія Дейна, ZN.ua