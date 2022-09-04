"Українські прапори повертаються на свої місця": Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляє Офіс президента.

У засіданні взяли участь:

секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов;

міністр оборони Олексій Резніков;

заступник міністра оборони Ростислав Замлинський;

головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний;

начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала;

командувач Нацгвардії Юрій Лебідь;

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський;

міністр інфраструктури Олександр Кубраков;

заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

У режимі відеозв'язку до засідання долучилися:

начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов;

командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський;

командувач військ Оперативного командування «Південь» Андрій Ковальчук;

командувач військ Оперативного командування «Захід» Сергій Літвінов.

Головнокомандувач і командувачі оперативних напрямків, керівник розвідки доповіли про ситуацію на передовій.

«Вихідних на війні немає. Тримаємо постійний зв’язок з тими, хто на фронті. Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на нашій землі не місце», – сказав Зеленський після засідання Ставки.