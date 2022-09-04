"Українські прапори повертаються на свої місця": Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

Це вже друге таке засідання за останній тиждень.

© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляє Офіс президента.

У засіданні взяли участь:

  • секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов;
  • міністр оборони Олексій Резніков;
  • заступник міністра оборони Ростислав Замлинський;
  • головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний;
  • начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала;
  • командувач Нацгвардії Юрій Лебідь;
  • міністр внутрішніх справ Денис Монастирський;
  • міністр інфраструктури Олександр Кубраков;
  • заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

У режимі відеозв'язку до засідання долучилися:

  • начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов;
  • командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський;
  • командувач військ Оперативного командування «Південь» Андрій Ковальчук;
  • командувач військ Оперативного командування «Захід» Сергій Літвінов.

Головнокомандувач і командувачі оперативних напрямків, керівник розвідки доповіли про ситуацію на передовій.

«Вихідних на війні немає. Тримаємо постійний зв’язок з тими, хто на фронті. Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на нашій землі не місце», – сказав Зеленський після засідання Ставки.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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